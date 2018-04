أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية أحكاما بالمؤبد والإعدام ضد عدد من “الإرهابيات الأجنبيات” بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، في بيان اليوم الخميس، إن “المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق 5 مدانات 2 منهن يحملن الجنسية الأذرية و3 أخريات من دولة قرغيزستان لانتمائهن لتنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف بيرقدار أن “أحكاماً بالسجن المؤبد صدرت بحق 5 مدانات بالإرهاب، بينهن 2 يحملن الجنسية الروسية فضلا عن مدانتين تحملان الجنسية الأذرية وواحدة فرنسية الجنسية”.

وأصدر القضاء العراقي خلال الأسابيع الماضية أحكاما عدة بحق نساء من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش”.

وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة ألمانية من أصول مغربية بتهمة الانتماء لـ”داعش”، في حكم هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق أوروبية.

وتقول الحكومة العراقية إن جميع “الإرهابيين” الأجانب بمن فيهم النساء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي.

The post محكمة عراقية تصدر أحكاما بالمؤبد والإعدام ضد “إرهابيات” أجنبيات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية