السعودية تدعو لرفع مستوى التعاون العربى لمواجهة التغيرات المناخية

طالب الدكتور خليل الثقفى، رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، برفع مستوى التنسيق بين الدول العربية والتعاون وتبادل الخبرات فى مجال الأرصاد لمواجهة حجم التحديات الناجمة عن الظروف المناخية وتعاظم التهديدات الناجمة عن الظواهر المناخية.

جاء ذلك خلال ترؤسه أعمال الدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد والمناخ الذى عقد بمقر الجامعة العربية اليوم الخميس، بمشاركة ممثلى الدول العربية المعنيين بالأرصاد.

وأكد الثقفى، على أهمية الاجتماع، مطالبا بتطوير قطاع الأرصاد لمواجهة التحديات الراهنة التى تواجه الدول العربية فى ظل الحاجة الملحة لهذا التطوير.

وشدد على أهمية الموضوعات التى بحثها المجلس اليوم، معربا عن أمله فى أن تنعكس إيجابيا على طموحات شعوب المنطقة.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله المندوس مدير المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات -رئيس الدورة السابقة- أهمية البند الخاص بوضع الاستراتيجية المتكاملة لخدمات الأرصاد الجوية العربية ومخططها التنفيذى (2018 – 2030) لما له من إضافة جديدة ستدفع هذا المجلس قدما.

وناقش الاجتماع عدد من البنود ومنها خدمات الأرصاد الجوية للطيران، والتوعية والإعلام بخدمات الأرصاد الجوية و إدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ والتدريب وبناء القدرات والمنتدى العربى للتوقعات المناخية.

كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية المتكاملة لخدمات الأرصاد الجوية العربية ومخططها التنفيذى (2018 – 2030) و متابعة أوجه التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة والتعاون مع التجمعات الإقليمية والدول فى إطار المنتديات وتحديث وتطوير عمل المجلس.

