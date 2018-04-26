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مقتل 14 عنصرا من الجيش الأفغانى فى هجوم لحركة طالبان

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قتل 14 عنصرا من الجيش الأفغانى وأصيب 4 آخرون بجروح، اليوم /الخميس/، إثر هجوم شنته جماعة “طالبان” المتشددة فى ولاية قندوز شمالى البلاد.

وقال العضو فى مجلس ولاية قندوز سيف الله آميري، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن مسلحين هاجموا عدة مواقع للقوات الحكومية فى منطقة داشتى ارشى المحاذية للحدود مع طاجيكستان.

ويأتى هذا الهجوم بعد إعلان حركة طالبان أمس بدء “هجوم الربيع” المعتاد لها، وذلك ردا على استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة التى تمهد الطريق لنشر الآلاف من القوات الأجنبية، مشيرة إلى “أن الهجوم يستهدف القوات الأمريكية وعملاءها الاستخباريين، و أنصارها المحليين”

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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