تفقدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلى المعرض الجوى الدولى المقام فى العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز، الوزيرة الألمانية تصطحب نظيرتها الألمانية بجانب وفد مرافق، المقاتلات الحربية وكذلك الطائرات بدون طيار.

