تقارير: ريال مدريد لا يتفاوض مع ليفربول لضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن حقيقة مفاوضات نادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره ليفربول الإنجليزي بخصوص التعاقد مع الدولي الوطني محمد صلاح، جناح الريدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما نشرته شبكة "سكاى سبورتس" البريطانية، فإن ريال مدريد لا يتفاوض مع ليفربول حول ضم الفرعون المصري محمد صلاح في الصيف المقبل.

وجاء تقرير "سكاي سبورتس" بعد التقارير التي نشرت في الأيام الماضية حول نية ليفربول رفض 200 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد حال تقديمها من الأخير من أجل الحصول على خدمات الفرعون محمد صلاح في الصيف.

يشار إلى أن محمد صلاح انتقل لصفوف ليفربول من روما في الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو ويتبقى له 4 أعوام في عقده الذي يتقاضى به 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويتصدر محمد صلاح هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في الموسم الجاري برصيد 43 هدفا متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد صاحب الـ42 هدفا.

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