استدعى البرلمان فى نيجيريا الرئيس محمد بخارى لكى يشرح أمامه التدابير المتخذة لوقف العنف المتزايد فى ولايات وسط البلاد.

وصوت أعضاء مجلس النواب الأربعاء، على استدعاء الرئيس بخارى وعلى “استبدال رؤساء الأجهزة والمستشارين الأمنيين” فى الجيش، كما ذكر رئيس المجلس ياكوبو دوجارا.

وأضاف دوجارا فى تغريدة أن على الرئيس بخارى، القائد الأعلى أيضا للقوات المسلحة، “الرد على الأسئلة المتصلة بما تقوم به السلطة التنفيذية لإنهاء سلسلة من الجرائم فى مختلف ولايات الاتحاد” النيجيرى.

وأكد رئيس المجلس أن “المسئولية الأساسية للحكومة هى توفير الأمن للناس والممتلكات، وبصفتنا هيئة تشريعية تتمتع بولاية من ناخبينا، لا يمكننا الاستمرار فى رؤية شعبنا يقتل بدم بارد”.

ومعظم اعمال العنف فى وسط البلاد قد حصل فى ولاية بنيو حيث قتل حوإلى 385 شخصا منذ يناير، وذكرت منظمة أمريكية متخصصة بالنزاعات المسلحة هى “أرمد كونفليكت لوكايشن اند ايفنت داتا بروجكت”.

The post البرلمان النيجيرى يستدعى الرئيس بخارى بعد أعمال العنف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية