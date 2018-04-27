بارزاني يحث أكراد العراق على المشاركة في الانتخابات البرلمانية ودعم مرشحي الإقليم

قال مسرور بارزاني، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق، ومستشار مجلس أمن الإقليم، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إقامتها 12 مايو المقبل مهمة جدًا نظرًا لأنها ستختار من يمثل الإقليم في الحكومة المركزية ببغداد ويستطيع الحصول على حقوق الشعب الكردي.

كان الحزب الحاكم في الإقليم قد عقد مؤتمر جماهيري شعبي موسع أقيم في هولير صباح اليوم الخميس، وقال خلاله مسرور بارزاني أن شعار قائمة الحزب في الانتخابات هو "حامل 184" ومعناه أن مرشح القائمة سيكون "حامل هموم الكورد وكوردستان"، موضحًا أن الحزب متحمس أكثر من أي طرف آخر لتأمين مستقبل أكثر إشراقاً لشعب كردستان ويناضل من اجل تحقيق ذلك، وتحقيق الرخاء.

وأضاف في كلمته أن قوات البيشمركة هي المدافع الحقيق عن الإقليم وشعبه، مشيرًا إلى أنه رغم قطع بغداد إرسال الميزانية المخصصة للإقليم ورواتب الموظفين، فإن البيشمركة كانت أول من تصدى لهجمات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي خلال سنوات وجوده في الإقليم ومناطق الشمال العراقي.

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