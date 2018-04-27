5 أسباب تجعل الوقوع في حب برج الثور مثيرًا

لن تجدين برجا رومانسيا مثل “الثور” فعند الوقوع في حبه تتغير كل المفاهيم وتتحسن الأمور كثيرا، وفي لحظة تشعرين أنك تحتضنين الكون كله وأن ما بحثت عنه الأعوام السابقة بجانبك الآن، نعم.. الحب شعور يغير الحياة إلى الأفضل ويجعل لها مذاقا كالأيس كريم لأن لديك شخصا يحبك بعمق ويتميز بـ…

1- يحبك في كل حالاتك

لن تحتاجي وأنتي معه أن تتظاهري بشيء ليس بك، أو تتجملي حتى لا ينتبه إلى حقيقة ملامحك، فهو ليس من النوع الذي يسمح لعلاقة أن تفشل بسبب أمور ليس لها معني، ولن يشعرك أبدًا أنك في حاجة إلى أن تكوني أفضل من ما عليه.. نعم الوقوع في حبه شيء رائع.

2- مغامر

مؤكد أنه سيكون عنيدا في بعض المواقف، وهذا حال الرجال جميعًا، لكن إذا كنت تعتقدين أن هذا سوف يعيقك عن المغامرات، فهذا اعتقاد خاطئ، لأنه يعشق المغامرة في كل مكان وهذا ما يجعل الوقوع في حبه مثيرًا للغاية.

3- عاشق للاستقلالية

الثقة في الآخرين والاستقرار يعني الثور.. مظبوط لا يمكن تغييره، والمحاولة نتائجها ضئيلة للغاية، لأنه يحتاج إلى كثير من الوقت للتعود على الفكرة، لكنه يجعل الأمر طبيعيًا عندما تنمو علاقتك معه وسيعتاد على الحركة سويا.

4- يمكن أن يترك عناده في طريقه

لن يتنازل أبدا عن قرار أو خطة وضعها، لكنه عندما يقع في الحب يتفاوض ويصل معك إلى حل وسط، محتمل أن التفاوض يأخذ وقتًا، لكنه دليل أن الثور سعيد معك ومرتاح أيضا.

5- رومانسي

لا يمكن للجميع القيام بالرومانسية مثل الثور، لأنه يحب الحب والعيش في حالة الحب وإظهار الحب أيضا، نعم كريم في مشاعره وقادر على احتوائك في كل الأوقات، ومحتمل أن يقوم بأفعال جنونية حتى يظهر لكي حبه.

لا تقلقي، لن يكون من الأشخاص المسيطرين لأنه يكره السلطة والتسلط ويعتبر أن من حقك أيضا الاستقلال بحياتك لكن عليك تجنب الفوضوية معه حتي لا يشعر بملل.

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