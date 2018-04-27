ألواح التقطيع أداة مهمة داخل مطبخكِ.. الخيزران الأفضل للصحة

ألواح تقطيع الطعام.. بالطبع لا يخلو مطبخكِ منها فهي تساعدك في تقطيع الخضروات والفاكهة واللحوم والأطعمة المختلفة بشكل أسرع وأكثر تناسقًا، وكما تعلمين هناك العديد من الأشياء الموجودة بمطبخكِ إذا لم تهتمي بها جيدًا ستكون مأوى للبيكتيريا وتنتقل إلى طعامكِ فتضركِ انت وأسرتكِ، وعند ذهابك لشراء لوح تقطيع ستجدين انواع مختلفة منه لا تعرفين أيهم الأنسب، وحينما تأخذين النصائح لشراء الأفضل تجدين الآراء مختلفة، لذا يُقدم موقع The Kitchn”” أنواع ألواح التقطيع والأفضل بينهم، لتستخدميها دون خوف، وطرق تنظيفها.

1- البلاستيك

يعتقد العديد من الناس أن البلاستيك هو أكثر مواد لوح التقطيع الصحية، لا سيما أنه بخلاف الخشب أو الخيزران، من الآمن وضعه في غسالة الأطباق، ومع ذلك، وجدت دراسة جامعة ميشيغان أن البكتيريا تشكل جزءًا كبيرًا من السطح البلاستيكي المستخدم أكثر من سطح الخشب المستخدم، كما وجدت الدراسة أنه على الرغم من أنه يمكن تطهير لوحة بلاستيكية جديدة، فإنه من المستحيل تنظيف وتطهير السطح البلاستيكي المغطى بالسكين يدويًا.

2- الخيزران

إذا كنتِ لا تعرفين ما هو الخيزران، سأجيبكِ، يُعد من أنواع الأعشاب العملاقة ذات جذوع شبه خشبية، وأغلب أنواع الخيزران هي ذات جذوع مجوفة ومقسمة إلى عقد أو مفاصل، ويدعو القائمون على حماية البئية إلى استخدامه حيث إنه مستدام ومتجدد لا يحتاج إلى مواد كيميائية، لذا يعتبر أكثر صحية من الألواح الخشبية، ولكن عيبه الوحيد أنه أكثر صعوبة على السكاكين.

3- الخشب

العديد من الألواح مصنوعة من النفايات الخشبية، وما هو أكثر من ذلك، وعلى الرغم أنها أفضل من من الألواح البلاستيكية، لكنها تضم البكتيريا أيضًا ولكن بنسب أقل، وفي دراسة قام بها باحثون من جامعة ويسكونسن الأمريكية، وجدوا أن بعض أنواع البكتيريا مثل السالمونيلا لا تقوى على العيش والتكاثر على الألواح الخشبية في مدة قصيرة، في حين أن جميع أنواع البكتيريا بإمكانها أن تتكاثر على ألواح التقطيع البلاستيكية بسرعة كبيرة.

ولتنظيف ألواح تقطيع الطعام بأنواعها المختلفة، هناك عدة طرق عليكِ استخدامها، ولكن في البداية يجب التنويه أنه من الأفضل استخدام لوح تقطيع للحوم وآخر للخضروات والفاكهة: (اقرأ أيضًا: 10 أماكن نظفيها في مطبخك)

1- الخل

حمض الاستيك الموجود بالخل مطهر جيد وفعال ضد الإيكولاي، السالمونيلا ، والمكورات العنقودية، كما أنه يزيل الروائح الكريهة من سطح اللوح الخشبي، وبعد القيام بهذه الخطوة يمكنكِ نثر بعض صودا الخبز، ثم شطف اللوح.

2- بيروكسيد الهيدروجين

مادة كيميائية قاتلة للبكتيريا، خاصة الناتجة عن تقطيع اللحوم والفراخ، لذا يمكنك مسح اللوح بالخل أولًا، ثم ضعي قطرات من بيروكسيد الهيدروجين لمسح اللوم بها والتخلص مما يصيبك بالقلق.

3- الليمون

عند تقطيع البصل أو الثوم ذوات الرائحة النفاذة يترك أثرًا على لوح التقطيع، ولتطهيره والتخلص من تلك الرائحة فإن الليمون حل سحري، كل ما عليكِ فعله فرك تلك الكرة الصفراء الصغيرة على سطح اللوح ثم غسله وستجيدن نتيجة مدهشة.

في النهاية النظافة والاهتمام الجيد بأدواتك يخلصكِ من أي بكتيريا تصيبك بالأمراض أنتِ وعائلتكِ وبناء على ذلك اختاري نوع ألواح التقطيع الأقل ضررًا، واهتمي بتنظيفها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا