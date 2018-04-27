أتلتيكو مدريد بعشرة لاعبين يتعادل مع أرسنال

كتب- محمود السيد

خطف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تعادلا ثمينا من ميدان أرسنال بهدف في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، التي أقيمت اليوم في ملعب "الإمارات".

وافتتح لاكازيت التهديف لأرسنال في الدقيقة 61 من اللقاء، قبل أن يعادل مواطنه جريزمان النتيجة لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 82.

بدأ فريق أرسنال بصورة جيدة بالسيطرة على الكرة من أجل تسجيل هدف مبكر، بينما أتلتيكو مدريد اعتمد على الهجمات المرتدة.

وكاد لاكازيت أن يسجل هدف أرسنال الأول، عندما حصل على تمريرة رائعة من داني ويلباك في الدقيقة 7، لكن سدد في العارضة.

وتلقى سيمي فرساليكو البطاقة الحمراء في الدقيقة 9، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية نتيجة تدخله القوي على الفرنسي ألكسندر لاكازيتفي الدقيقة 22، تألق السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد في تسديدة قوية من داني ويلباك، الذي يقدم مستوى رائعًا في الدقائق الأولى من المباراة.

وخلال نصف ساعة من اللقاء، سيطر أرسنال على الكرة خلق 4 فرص للتسجيل، لكن أوبلاك في تألق في ثلاثة والعارضة تصدت لواحدة، بينما أتلتيكو مدريد يواصل الدفاع، وهو يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد فرساليكو، وتألق ديفيد أوسبينا في الفرصة الثانية لأنطوان جريزمان، الذي سدد تسديدة قوية على حارس أرسنال في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، الذي سيطر عليه أرسنال بنسبة 69%، وسدد 4 كرات على مرمى أتلتيكو مدريد، الذي دافع بصورة قوية بالرغم من لعبه بعشرة لاعبين وخلق 3 تسديدات.

واستمرت سيطرة أرسنال على مجريات اللقاء في الشوط الثاني وسط دفاع من أتلتيكو مدريد، الذي لعب على الهجمات المرتدة بسبب نقصه.

ونجح الفرنسي ألكسندر لاكازيت في تسجيل الهدف الأول لأرسنال من رأسية رائعة بعد عرضية جيدة من جاك ويلشير في الدقيقة 61.

وصلت الدقيقة 75، وفشل فريق أتلتيكو مدريد في خلق فرص على مرمى أرسنال، الذي واصل استحواذه العال على الكرة، لكن لم يستطع تسجيل الهدف الثاني.

وخطف الفرنسي الفرنسي أنطوان جريزمان هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 82 من زمن اللقاء لينتهي بالتعادل بهدف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل بملعب "واند ميتروبوليتانو".

في المباراة الثانية في نصف نهائي تشامبيونز ليج، فاز مارسيليا الفرنسي على سالزبورج النمساوي بهدفين نظيفين.

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