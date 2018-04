بومبيو يمهد لقمة مرتقبة بين أميركا وكوريا الشمالية

المتوسط:

قامت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس الخميس، بنشر الصور الأولى للقاء “السري” الذي جمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اللقاء الذي يسعى للتمهيد لقمة تاريخية مرتقبة ستجمع الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي.

وقال ترامب إنه يتوقع لقاء كيم في مايو أو يونيو، ويفكر الرئيس الأميركي في 3 مواعيد و5 أماكن محتملة لعقد القمة، مضيفا في مقابلة مع محطة “فوكس نيوز” أن اللقاء الذي تم في كوريا الشمالية بين كيم ومايك بومبيو لم يكن مخططا له سلفا.

وبومبيو، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية والعضو الجمهوري في مجلس النواب الذي يعد من الأنصار المخلصين لترامب، أدى اليمين الدستورية لتولي منصب وزير الخارجية الأميركي، الخميس.

