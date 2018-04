قضية «نزع السلاح» تتصدر مناقشات قمة الكوريتين التاريخية

المتوسط:

صرح مسؤول كوري جنوبي عن أهم ملف تمت مناقشته، خلال أولى جلسات القمة التي جمعت الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الجمعة.

وقال المسؤول يون يونغ تشان كما أفادت سكاي نيوز، إن الرئيس والزعيم أجريا مباحثات “جادة وصريحة” بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر المسؤول أن الجانبين يعدان بيانا مشتركا، وسيعلنه القائدان معا عند الانتهاء منه، مضيفا أنهما تبادلا الابتسامات وتصافحا في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح، مع انعقاد أول قمة للكوريتين منذ أكثر من عقد.

وأضاف تشان أن كيم أخبر مون في جلستهما الخاصة بأنه جاء إلى القمة لإنهاء تاريخ من الصراع، ومزح الزعيم الكوري الشمالي مع رئيس الجنوب قائلا إنه “يأسف لأنه كان يبقيه مستيقظا بسبب تجارب إطلاق الصواريخ في ساعات متأخرة من الليل”.

وقال كيم قبل أن يبدأ مع مون وكبار مساعديهما المحادثات في قرية بانمونغوم الحدودية: “إننا اليوم عند خط بداية حيث يسطر تاريخ جديد من السلام والرخاء والعلاقات بين الكوريتين”.

