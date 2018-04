وزير الخارجية الأميركي يبدء مهامه بزيارة الشرق الأوسط

المتوسط:

استهل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مهامه بزيارة إلى الشرق الأوسط يزور خلالها السعودية والأردن وإسرائيل، وذلك بعد يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصب.

ومن المقرر أن يناقش بومبيو خلال جولته بالشرق الأوسط نفوذ إيران الإقليمي في مناطق كاليمن وسوريا، حيث كان من المعارضين للاتفاق النووي عندما كان عضوا في الكونغرس، وقال ذات مرة إن الرد على البرنامج النووي الإيراني هو 2000 غارة قصف.

وقبيل محطته الشرق أوسطية عرج بومبيو على بروكسل لحضور مؤتمر حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ووصل إلى بروكسل لإجراء محادثات مع كبار الحلفاء في أوروبا بشأن سبل تعزيز حلف الناتو.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن الاجتماع سيناقش سلوك روسيا العدواني في أوكرانيا وجورجيا وسوريا، إلى جانب خطط تعزيز الأمن على حدود أوروبا الجنوبية.

