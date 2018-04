ارتفاع حصيدة الاغتيالات بإدلب إلى 16 رغم هدنة الفصائل

المتوسط:

كشف المرصد السوري لحقوق عن ارتفاع أعداد الاغتيالات المجهولة بإدلب إلى 16 في غضون ساعات فقط، رغم إعلان وقف القتال بين “حركة نور الدين الزنكي” و”أحرار الشام” و”تحرير الشام”.

واغتال مجهولون عنصرين اثنين من “أنصار التوحيد” بإطلاق النار عليهما في مدينة خان شيخون جنوب إدلب، كما قُتل مسلحٌ وأُصيب اثنان آخران من حركة “أحرار الشام” بإطلاق النار عليهما على طريق مشمشان في إدلب، بحسب ما أفاد المرصد.

يأتي تصاعد عمليات الاغتيال بعد 48 ساعة من توقف الاقتتال بين “حركة نور الدين الزنكي” و”حركة أحرار الشام” من جهة، و”هيئة تحرير الشام” من جهة أخرى.

