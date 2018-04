خالد بن سلمان: خرق إيران للقوانين أفقدتنا الثقة بها

المتوسط:

أكد سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، أنه من الصعب جدا الحوار وبناء الثقة مع النظام الإيراني الذي ما يزال يخرق القوانين والأعراف الدولية بتصرفاته.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان تغريدة عبر تويتر، أنه كما اعتادوا من سياساته السابقة، عندما يواجه النظام الإيراني بالأدلة على تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول، يقوم بالإنكار والادعاء بأن الأدلة مزيفة.

وشدد على صعوبة رؤية طريق للحوار وبناء الثقة مع هذا النظام وهو يستمر في سلوكه الخارق لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

وجاءت تغريدات الأمير خالد بعد أن طالب مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أمس الخميس، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ موقف حازم إزاء ممارسات إيران العدوانية.

