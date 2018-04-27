الكشف عن عدد حالات انتهاك لوائح المنشطات في 2016

قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في تقرير نشرته إن نحو 1600 حالة انتهاك لوائح المنشطات ظهرت في 2016 وتضمنت رياضيين وعاملين من 117 جنسية في 112 رياضة تتقدمها ألعاب القوى، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة.

وأشارت الوكالة العالمية إلى أن 229514 عينة تم جمعها في 2016 وقامت معامل معتمدة من الوكالة بتحليلها نتجت عنها 1595 حالة انتهاك لوائح المنشطات، وكشفت التحاليل عن 1326 من حالات انتهاك لوائح المنشطات بينما كشفت التحقيقات والأدلة عن 248 حالة أخرى ارتكبها رياضيون و21 عاملا.

وقال كريج ريدي رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في بيان: "تقرير حالات انتهاك لوائح المنشطات 2016 يقدم قراءة مثيرة للاهتمام بالاشتراك مع تقرير الوكالة العالمية عن عدد اختبارات المنشطات لعام 2016 والذي تم إصداره في العام الماضي".

وأضاف رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: "ما زلنا نشاهد تأثير اختبارات المنشطات الناتجة عن معلومات استخباراتية وهو أمر تركز عليه الوكالة بشكل أكبر، حيث نقوم بتعزيز تحقيقاتنا وكم المعلومات الاستخباراتية".

وأشار التقرير إلى أن 79 في المئة من الحالات كانت بين الرجال (1046) وأن 78 في المئة من الحالات كانت خلال البطولات، وتأتي ألعاب القوى على قمة التقرير حيث ظهرت 205 حالات ويتبعها بناء الأجسام (183) والدراجات (165) ورفع الأثقال (116) وكرة القدم (79)، وظهرت أكثر حالات انتهاك لوائح المنشطات في إيطاليا برصيد 147 حالة ثم فرنسا (86) والولايات المتحدة (76) وأستراليا (75).

بينما جاءت روسيا، التي تم فرض القيود على مشاركتها في أولمبياد ريو 2016 وبيونجتشانج الشتوية 2018 بعد فضح عملية تناول المنشطات واسعة النطاق برعاية الدولة، في المركز السادس مع الهند برصيد 69 حالة لكل منهما.

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