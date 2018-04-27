هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل الأرانب المتبلة

ما رأيك اليوم في وجبة مختلفة، مصنوعة من قطع الأرنب الأبيض ومغموسة في البهارات والتوابل الحارة لتعطيك مذاقًَا رائعًا، نعم طريقة تحضير أرنب التوابل سهلة للغاية، ولن يأخذ منك مجهودا في التحضير بجانب أنه يكفي لأفراد كثيرة حال عزومة شخص ما اليوم.. جربيها.

المكونات:

– أرنب متوسط الحجم

– كوب طماطم مقطع

– ملعقتا ثوم مفروم

– ملعقة كمون

– عود روزماري

– ملعقة خل

– ملعقة جوزة الطيب

– ملعقة ملح

– ملعقة فلفل أسود

– كوب زيتون

– مكعبان من مرقة دجاج

طريقة التحضير:

بعد غسل الأرنب جيدا، قطعيه إلى ثماني قطع -ثم ضعيه يجف من الماء وبعدها ضعيه في طاسة التحمير مع ملعقة زيت وحمريه على الجانبين – أضيفي إلى الأرنب الثوم والروز مارى ثم الخل والمرقة وكل التوابل والبهارات. – اتركي الأرنب يطهي مع التوابل على نار هادئة لمدة نصف الساعة. أضيفي إليه الطماطم بعد مرور الوقت مع تقليبها على الجانبين. – اتركي الأرنب نصف ساعة أخرى حتى يطهى جيدا. لا تقلقي..الأرنب بداخله نسبة ماء.

التقديم

اصنعي معه طبقا من الملوخية الساخنة والأرز بالشعرية، واعرفي طريقة الملوخية بالأرانب من هنا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا