المتوسط:

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، بالسعي لتحقيق السلام ونزع السلاح النووي، خلال لقاء تاريخي جمعهما، الجمعة، بعد عقود من النزاع، خلال لقاء القائدان في المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين بين البلدين، حيث تصافحا بشكل حار وتبادلا الابتسام والأحاديث.

وأبرم الزعيمان اتفاقا يتضمن الموافقة على العمل من أجل “نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية”، وذلك خلال أول قمة بين الجانبين منذ أكثر من عقد، أعلن الرجلان أنهما سيعملان على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام “دائم وراسخ” في شبه الجزيرة.

وشمل الإعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف “الأعمال العدائية”، وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى “منطقة سلام”، والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

وبذلك أصبح كيم أول زعيم لكوريا الشمالية تطأ قدماه كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، بعد أن صافح مون فوق حاجز خرساني قصير يرسم الحدود بين البلدين، في قرية بانمونغوم التي تعرف بقرية الهدنة.

The post قمة الكوريتين التاريخية تنتهى بتعهد «إنهاء الحرب» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية