محمد الامين يكتب :

انتخابات 2018 لمن ستكون الكلمة الفصل، للخيار الليبي أم للقرار الأوروبي؟

تصريحات عقيله صالح من المغرب باحتمال تكوين حكومة وطنية بنهاية 2018 بصيغة توافقية -على حدّ ما فُهِم من هذه التصريحات- تطرح أسئلة عدّة بشأن مصير العملية الانتخابية التي تمثل رُكناً اساسيا ضمن خطة المبعوث الأممي غسان سلامه، ومطلبا أوروبيا رئيسيا وبنداً ثابتاً في بيانات جيران ما وراء المتوسط.

يبدو أن رئيس مجلس النواب الذي التقى برئيس مجلس الدولة المنتخب خالد المشري في المغرب يعوّل كثيرا على تأثيرات إيجابية قد تطرأ على المواقف بعد خروج السويحلي من المشهد التفاوضي مؤخرا.. وهو يبدو أيضا كمن تحرّر للتّوّ من جملة من الضغوط السياسية التي قيّدت دوره إلى حدّ بعيد.. هنالك ملاحظون يفسرون ذلك بما يسمى “ارتخاء” قبضة حفتر ومرضه الأخير ، وهناك أيضا من يعتقدون أن إيجابية المشري إزاء مواقف عقيله المعلنة هي التي أدّت إلى هذه المتغيرات..

لكن ما لا يُفهَم حقيقة هو سبب موافقة عقيله على “تطيير” ضمني للاستحقاق الانتخابي؟!! لماذا يقبل بذلك والحال أن كافة المؤشرات ترجّح وجود فرصة كبيرة لفوز كاسح للصفّ الوطني؟!! يحدث هذا في وقت يحظى فيه تنظيم الانتخابات بدعم أوروبي يرقى إلى مستوى الإصرار، وتمسّك أممي يكادُ ينذرُ بعودة العملية برُمّتِها إلى نقطة الصفر لو لم يتم إجراء الانتخابات..

منطق الصفقات تخطى هذه الأيام القاعات المغلقة وخرج إلى العلن على نحو يرجّحُ على ما يبدو حدوث تفاهُمٍ غير متوقّع قد يضمن لعقيله صالح حصّة لم يكن يحلمُ بها ضمن أي من المعادلات والتفاهمات التي تشتغل عليها البعثة الأممية والجوار الأوروبي والوساطات الماضية.. الرجل لم يكن يتمنى أكثر من خروج مشرّف وآمن من موقعه، وكان شبه محاصر بالانتقادات والضغوط، فإذا بالأقدار تضعه أمام وضعية “إعادة شحن” للطموحات، وتفتح أمامه باب عروض سخيّة ليس أقلّها منصب رئاسة المجلس الرئاسي، الذي يُرادُ التمديد في أنفاسه بصيغة جديدة، ترضي صالح والإخوان، وتحرم الليبيين من حقّ إبداء الرأي وإدارة مرحلة انتقالية نهائية لكنّها دستورية ومحكومة بالآجال والمواعيد الثابتة والشفافة..

حقوق المواطنين تُساقُ اليوم إلى المذبح لافتداء طموحات الساسة الهواة ككلّ مرّة.. وإعادة الإنتاج تمتد إلى رموز الفشل والأجسام المعرقلة غصبا عن الليبيين الذين لا مهمّة لهم ولا دور غير التصفيق والتزكية والخروج في مظاهرات تأييد المتسلّطين وشتم الخصوم.. وللحديث بقية.

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