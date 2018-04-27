نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، بالسعي لتحقيق السلام ونزع السلاح النووي.

جاء ذلك خلال لقاء تاريخي جمعهما، الجمعة، بعد عقود من النزاع، حيث تخلل اللقاء توقيع الجانبان إعلاناً يتضمن الموافقة على العمل من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

كما أكد الجانبان حشد كافة المساعي للتوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام دائم وراسخ في شبه الجزيرة.

هذا وشمل الإعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف “الأعمال العدائية”، وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى “منطقة سلام”، والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا