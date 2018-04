الأمم المتحدة: إسرائيل لم تستجب لتحذيرات استخدام القوة المميتة

المتوسط:

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لم تستجب لتحذيرات الأمم المتحدة بشأن استخدامها للقوة المميتة في قطاع غزة، مضيفا أن فقد الأرواح أمر يستحق الشجب وعدد المصابين في غزة صادم.

وطالب بن رعد إسرائيل أن تضع حدا لاستخدام قواتها الأمنية للقوة المفرطة في قطاع غزة، وأن تحاسب المسؤولين عن سقوط العدد الكبير من القتلى والمصابين الفلسطينيين، خلال الشهر الأخير.

وأضاف الأمير زيد، في بيان، أنه خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة قتل 42 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 5500، على طول السياج الحدودي في غزة، في الوقت الذي لم ترد فيه تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين من الجانب الإسرائيلي.

وتابع زيد: “فقد الأرواح أمر يستحق الشجب، وعدد الإصابات الصادم جراء الذخيرة الحية يؤكد الانطباع باستخدام القوة المفرطة مع هؤلاء المتظاهرين.. ليس مرة أو اثنتين بل مرارا وتكرارا”.

