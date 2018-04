الاتحاد الأوروبي يوقف عمل وكالات دعائية تابعة لـ«داعش»

المتوسط:

أكدت الشرطة الأوروبية (يوروبول)، اليوم الجمعة، أن قوات من شرطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عطلت وكالات دعائية تابعة لتنظيم داعش، في عملية منسقة شاركت فيها عدة دول.

وقال رئيس يوروبول روب وينرايت، إنهم أحدثوا عبر هذه العملية غير المسبوقة فجوة كبيرة في قدرة تنظيم داعش على نشر الدعاية عبر الإنترنت، ودفع الشباب في أوروبا إلى التطرف.

وأفادت يوروبول أن “وحدة الإحالة لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت” البريطانية شاركت في الكشف عن “نطاقات تسجيل من أعلى المستويات أساء استخدامها تنظيم داعش.”

وكانت العملية التي جرت يومي الأربعاء والخميس المرحلة الأخيرة من الحملة التي انطلقت لأول مرة عام 2015، واستهدفت تحديدا وكالة أعماق التي يستخدمها التنظيم المتطرف في إعلان تبني الاعتداءات والدعوة إلى تنفيذ هجمات.

يذكر أن تنظيم داعش استخدم أعماق في 2016 لتبني هجمات في جميع أنحاء العالم والشرق الأوسط، بما في ذلك الاعتداءات الدامية التي وقعت في باريس وبروكسل وبرشلونة وبرلين.

