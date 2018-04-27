في ظهور نادر.. قرينة زعيم الشمال تحتسي نخب السلام في قمة الكوريتين |صور

فى ظهور نادر، اصطحب الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، زوجته رى سول جو، خلال القمة التي عقدها اليوم، مع الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن.

وأظهرت الصور التى التقطتها عدسات الكاميرات السيدة الأولى لكوريا الشمالية رى سول جو، بينما تصافح السيدة الأولى لكوريا الجنوبية كيم جونج سوك.

ومن المفارقات أن تحمل السيدة الأولى لكوريا الجنوبية المقطع الأول والثانى لاسم زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج"، فى حين تشابه اسم سيدة الشمال مع عاصمة كوريا الجنوبية "سول".

وقام الزعيمان وزجتيهما بقرع كؤوس "نخب السلام" بعد نجاح القمة التى جمعت بينهما.

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