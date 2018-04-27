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ترامب: أمريكا فخورة بقوة بما يحدث فى كوريا الآن

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الحرب الكورية تضع أوزارها، وأن الولايات المتحدة وشعبها العظيم بأسره يجب أن يفخر بقوة بما يحدث في كوريا الآن.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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