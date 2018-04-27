ترامب: أمريكا فخورة بقوة بما يحدث فى كوريا الآن

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الحرب الكورية تضع أوزارها، وأن الولايات المتحدة وشعبها العظيم بأسره يجب أن يفخر بقوة بما يحدث في كوريا الآن.

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