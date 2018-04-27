قمة الكوريتين.. حين يلتقي وريث السلطة بنجل لاجئى الشمال

سلك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، قبل وصولهما إلى السلطة مسارين مختلفين تماما مثل بلديهما، لكنهما التقيا اليوم الجمعة، في قمة تاريخية في المنطقة المنزوعة السلاح.

فوالدا "مون"، ولدا في قرية صغيرة في هونجنام، في الأراضي الحالية لكوريا الشمالية، ووالده مون يونج-هيونج، تخرج من ثانوية للنخبة قبل أن يصبح مسئولا زراعيا في الحكومة المحلية.

ومع نشوب الحرب الكورية أواخر 1950 وقيام قوات كيم إيل سونج، بحصار المدينة، كان الوالدان بين 100 ألف مدني فروا من الشمال في عملية إجلاء هونجنام، وهي واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ التي قام بها الجيش الأمريكي لمدنيين على الإطلاق.

ووالدة مون -التي بقيت شقيقتها في القرية- ولدت الرئيس المستقبلي، في مخيم للاجئين في جيوجي، بكوريا الجنوبية حاليا.

كان والد مون، المثقف ولكن الكتوم، مهتم بالمواضيع الاجتماعية ويقرأ مجلة أدبية معروفة لدى النخبة المثقفة لكنه لم يكن ملما بشئون الأعمال فتراكمت عليه الديون الهائلة وأصيب بالاكتئاب.

وكتب "مون"، في سيرته الذاتية "حتى عندما فتح محلا صغيرا، كان في موقع قال الجميع إنه لن ينجح، هكذا كان كل الوقت".

واعتمدت الأسرة على المساعدات الغذائية من راهبات كاثوليكيات -لا يزال مون يصف نفسه بالكاثوليكي – وأصبحت والدته المعيل الرئيسي فزاولت بعض الأعمال الصغيرة ومنها بيع الملابس على جانب الطريق وكثيرا ما كان مون، يساعدها في دفع عربة مليئة بقطع الفحم.

توفي الوالد عن عمر 58 عاما، في 1978 بعد أن انهى مون جاي-إن، الخدمة العسكرية، وكتب "مون"، في وقت لاحق "كل حياته عانى كلاجئ وملاحقا من الفقر، كان يعلق الكثير من الآمال علي، لكنه توفي قبل أن يرى نجاحاتي، فطر قلبي وشعرت بالذنب".

لكنه ورث عن والده القدرات الأكاديمية والوعي الاجتماعي فأصبح محاميا وناشطا مدافعا عن حقوق الإنسان خلال الحكم الاستبدادي لبارك شونج-هي قبل أن يعينه الرئيس الليبرالي روه مون-هيون أحد أكبر مساعديه في 2003.

في العام التالي، رافق والدته كانج هان- أوك للقاء مؤثر ذرفت فيه الدموع مع شقيقتها في جبل كومجانج، وبصفته مدير مكتب الرئيس حضر قمة الكوريتين الأخيرة في بيونج يانج في 2007.

خسر في 2012 معركته الرئاسية أمام بارك جيون-هي، ابنة بارك، التي أقيلت من منصبها العام الماضي وفاز في الاقتراع ليخلفها.

وإلى الشمال، تقول بيونج يانج إن، والد كيم جونج أون، كيم يونج إيل، ولد في معسكر سري للمقاتلين في جبل بايكتو، وهو موقع مقدس للكوريين، في الإقليم المجاور لهونجنام.

ويقول خبراء مستقلون وسجلات سوفياتية، إنه ولد في قرية سيبيرية حيث كان والده كيم إيل سونج يقيم في المنفى.

وكثير من سنوات كيم جونج أون، الأولى يحيط بها الغموض إلى حد أنه حتى التاريخ الدقيق لولادته غير معروف لكنه عاش حياة بذخ.

فوالدته هي الزوجة الثالثة لأبيه الراقصة الكورية المولودة في اليابان، كو يونج هوي، وتلقى تعليمه في مدرسة في سويسرا وكانت عمته وزوجها يعتنيان به.

ويتذكره موظفو المدرسة وأصدقاؤه، الذين تقول تقارير إنهم لم يكونوا مدركين لانتمائه إلى الأسرة الحاكمة في كوريا الشمالية، فتى خجولا يهوى التزلج وكرة السلة وكان من المعجبين بممثل هوليود جان-كلود فان دام.

لكنه اليوم وفي منتصف ثلاثينياته، يقال إنه كان يعرف بأنه سيصبح زعيما لكوريا الشمالية منذ عيد ميلاده الثامن، عندما تلقى بزة عسكرية كجنرال وانحنى له كبار المسئولين العسكريين في البلاد.

لكن كيم، لم يظهر على الساحة العامة إلا في 2008، عندما تعرض والده لسكته دماغية وسرعت بيونج يانج خطط الوراثة.

عندما ورث السلطة عام 2011، كان يعتبر بدون خبرة وأنه يمكن التأثير عليه ربما من جانب شخصيات بارزة.

لكنه سرعان ما أثبت نفوذه وأمر بإعدام عمه جن سون ثايك، بتهمة الخيانة بعد عامين.

وتدور تكهنات على نطاق واسع بأنه يقف وراء اغتيال أخيه غير الشقيق كيم جونج نام، في ماليزيا العام الماضي، بغاز أعصاب محظور.

واتبع أسلوب جده في قصة الشعر واللباس والتصرف والخطابات وحتى خط الكتابة، وأشرف على التقدم السريع للتكنولوجيا النووية والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية.

لكن لا يعرف عنه الكثير على الساحة الدولية، فقبل زيارته المفاجئة إلى حليفته بكين الشهر الماضي، لتهنئة الرئيس شي جين بينج، كان أبرز شخصية أجنبية التقاها في السنوات الأربع الأخيرة هو النجم الأمريكي السابق في كرة السلة دنيس رودمان.

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