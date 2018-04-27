الديلى تليجراف: ترامب سيلتقي الملكة إليزابيث الثانية

خصصت صحيفة "الديلي تليجراف" قصتها الرئيسية في صفحتها الأولى لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرتقبة لبريطانيا، وجاء عنوان الصحيفة في هذا الصدد "ترامب سيلتقي الملكة".

ويقول تقرير الصحيفة، إن ترامب، سيلتقي الملكة إليزابيث الثانية، وسيزور المقر الريفي لرئيسة وزراء بريطانيا، في زيارته المقبلة في يوليو، لكنه سيتجنب مدينة لندن خشية مواجهة احتجاجات جماهيرية واسعة.

وتضيف الصحيفة، أن زيارة الرئيس الأمريكي التي تأخرت كثيرا ستجري في 13 من يوليو، لكنها لن تستمر سوى 24 ساعة فقط، تشمل محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ثم البقاء لليلة واحدة، كما أعلن البيت الأبيض.

وتشير الصحيفة، إلى أن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، وصف خبر الزيارة بالرائع، بيد أن شخصيات بارزة من حزب العمال المعارض حذرت من أن المنتقدين لن يعقدوا ألسنتهم خلال الزيارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا