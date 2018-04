ترامب: الحرب الكورية في طريقها للنهاية

المتوسط:

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الحرب الكورية في طريقها للنهاية بعد لقاء تاريخي بين زعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحرب الكورية في طريقها للنهاية! الولايات المتحدة وكل شعبها العظيم يجب أن تكون فخورة بما يجري الآن في كوريا.

وتعهد الزعيمان في بيان مشترك بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، بيد أنهما لم يحددا أية إجراءات جديدة لتحقيق ذلك.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب مع كيم أواخر مايو أو في يونيو.

