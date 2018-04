بيسكوف: نرحب بإنهاء التوتر بشبه الجزيرة الكورية

المتوسط:

أعربت موسكو عن ترحيبها بالقمة التاريخية التي عقدت اليوم بين زعيمي الكوريتين في شبه الجزيرة الكورية، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو ترحب بأي لقاء يخفف التوتر ويساعد على التسوية في شبه الجزيرة الكورية.

وأعلن بيسكوف، أنه لا يمكن قيام تسوية قابلة للحياة في شبه الجزيرة الكورية إلا على أساس حوار مباشر بين الأطراف ذات الشأن، مضيفا أن موسكو تقيّم بشكل إيجابي نتائج لقاء زعيمي الكوريتين، معتبرا أن الأنباء الواردة من كوريا، في غاية الإيجابية.

وأشار بيسكوف إلى أن العالم يرى اليوم هذا الحوار المباشر قد انطلق وله آفاق معينة، ونحن نقيم بشكل إيجابي للغاية لقاء زعيمي الكوريتين بحد ذاته ونتائجه المعلنة”.

