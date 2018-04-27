إنيستا يودع برشلونة اليوم رسميًا في مؤتمر خاص

يستعد قائد برشلونة أندريس إنيستا إلى توديع العملاق الكتالوني اليوم بشكل رسمي، حيث من المنتظر أن يعلن في مؤتمر رسمي اليوم رحيله عن البرسا بنهاية الموسم الجاري يعد أن قضى في صفوف الفريق 22 عامًا من بينهم 16 عامًا في الفريق الأول توج خلالها بجميع الألقاب الممكنة.

ويعد التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، هو اللقب الوحيد الذي يغيب عن خزائن الرسام، الأمر الذي دفع مجلة "فرانس فوتبول" للاعتذار له الأسبوع الماضي على عدم منحه تلك الجائزة من قبل.

ولا يزال أمام إنيستا فرصة التتويج بلقب أخير له هذا الموسم قبل مغادرة قلعة الكامب نو، وذلك من خلال التتويج بلقب الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل في ملعب الريازور عندما يواجه برشلونة نظيره ديبورتيفو لاكورونيا، وبعدها سيلعب إنيستا المونديال الأخير له بقيمص المنتخب الإسباني الصيف المقبل في روسيا.

وبعد المونديال سيتوجه إنيستا لبدء مغامرته الجديدة في الصين، وذلك على الرغم من عدم إعلان اللاعب بشكل رسمي توقيعه للنادي الجديد، ويحصل إنيستا على أجر سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو صافية من الضرائب، ومن المنتظر أن يحصل على ضعف هذا الرقم في صفوف ناديه الجديد.

وإذا حدثت مفاجأة مدوية من إنيستا وقرر عدم الرحيل إلى الصين، ستكون وجهته المقبلة أما إنجلترا أو الولايات المتحدة، وسيكون خيار الدوري الإنجليزي مستبعدًا، خاصة أن عقد إنيستا الأخير مع برشلونة يقتضي تسهيل النادي الكتالوني رحيله إلى نادي طالما لا ينافس هذا النادي برشلونة، وبالتالي من الصعب رحيله إلى البريميرليج حتى لا ينافس البرسا في دوري أبطال أوروبا.

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