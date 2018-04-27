إصابة 25 فلسطينيا برصاص جنود الاحتلال على الحدود مع غزة  

وأطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع أيضا على المنطقة المحظورة التي أعلنتها على الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي الذي يبلغ طوله 40 كيلومترا، سعيا لإبعاد المتظاهرين عن السياج.
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صحيفة العنوان الليبية
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