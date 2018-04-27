إيمري يؤكد رحيله عن باريس سان جيرمان وتوخيل الأقرب لخلافته

أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري رحيله عن تدريب باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد أن قاد الفريق الباريسي للتتويج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، مستعيدًا اللقب الذي توج به موناكو الموسم الماضي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مدرب بروسيا دورتموند السابق توماس توخيل هو أقرب المرشحين لقيادة سان جيرمان خلفًا لإيمري الصيف المقبل.

وأعلن إيمري رحيله عن سان جيرمان في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة، مؤكدًا أن هذا القرار هو قراره الشخصي، مشيرًا إلى أنه أخبر المدير الرياضي أنتيرو هنريكي ومالك الفريق ناصر الخليفي بذلك القرار.

وينتظر إيمري أن يواجه ليز هيربرز القابع في الدرجة الثالثة في نهائي كأس فرنسا على ملعب استاد دو فرانس يوم 8 مايو المقبل.

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