إنيستا يودع برشلونة بكلمات عاطفية

أعلن أندريس إنيستا متوسط ميدان برشلونة رسميًا رحيله عن صفوف البرسا بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا في أثناء انهماره بالدموع إلى أن هذا المؤتمر خصصه لكي يعلن للجميع أن الموسم الجاري هو الأخير له مع العملاق الكتالوني.

وقال إنيستا: "القرار كان صعبًا للغاية، بعد وجودي هنا 22 عامًا، أعلم جيدًا ما يعنيه أن تكون لاعبًا في صفوف برشلونة، الفريق الأفضل في العالم بالنسبة لي".

وأضاف الرسام: "إذا تخيلت أن أنهي مسيرتي هنا في برشلونة، كان لزامًا أن تكون النهاية بشكل مختلف أتيقن من خلاله بأنني أفيد الفريق، ولا أزال أمتلك نفس الأهمية وأضمن وجودي في التشكيل الأساسي".

"هو يوم صعب للغاية، لأنني وجدت هنا طوال حياتي، وأن تأتي اللحظة التي أقول فيها وداعًا، فهي لحظة صعبة للغاية، ولم أكن لأسامح نفسي بأن أستمر مع الفريق في وضع غير مريح كوني لا أستحق هذا، كما لا يستحق الفريق أيضًا كذلك".

"أرغب في التوجه بالشكر للنادي ولأكاديمية لاماسيا لكل ما قدموه من أجلي، لأني لم أكن لأصل لتلك المكانة بدونهم، كما أرغب بتحية زملائي في الفريق وجميع الأشخاص الذين عملت معهم بشكل يومي على مدى السنوات الماضية، فهم السبب في تحسن مستواي إلى جانب الجماهير التي منحتني حبها، وأتوجه بالشكر لأسرتي وشقيقتي، حيث أتيت إلى هنا منذ 22 عامًا في سيارة معهم وها أنا أرحل اليوم معهم أيضًا".

"أنا أوجد هنا إلى جانب الشخص الأروع في العالم والشخص الأهم في حياتي والذي يعد السبب الرئيسي في سعادتي وهي زوجتي، فإلى جانبها أمتلك الكنوز الثلاثة (أولاده) وهم أهم ما في حياتي، شكرًا لكم جميعًا".

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