السعودية تدمر صاروخا لميليشيات الحوثي جنوبي البلاد

نجحت قوات الدفاع الجوية السعودية في تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران نحو منطقة جازان جنوبي السعودية.

وأوضحت مصادر، اليوم الجمعة، أن الميليشيات الحوثية عمدت إلى إطلاق الصاروخ نحو منطقة مأهولة بالسكان، لكن اعتراضه بواسطة الدفاع الجوي السعودي حال دون وقوع إصابات أو أضرار.

فيما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي قبل أيام، بأن هذه الأعمال العدائية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، تثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم المليشيات الحوثية بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

