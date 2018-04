مقتل قياديين حوثيين ميدانيين بجبهة الملاحيظ فى محافظة صعدة

ذكرت قناة العربية الإخبارية، أن قياديين بارزين فى ميليشيات الحوثى الانقلابية لقيا مصرعهما فى مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية والتحالف الدولى فى جبهة الملاحيظ بمحافظة صعدة المعقل الرئيسى للميليشيات.

ونقلت القناة عمن وصفتهم بـ”مصادر ميدانية” اليوم الجمعة أن القياديين اللذين لقيا مصرعهما، هما أكرم اليندى المكنى بـ”أبوحمزة” مشرف زراعة الألغام وعبدالله الظاهري، بالإضافة إلى عدد من مرافقى القياديين خلال المواجهات.

كان التحالف قد شن أمس قصفا مدفعيا وصاروخيا على مواقع المتمردين فى مديريتى (رازح) و(غمر) الحدوديتين بمحافظة صعدة، فضلا عن قصف قوات الشرعية قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع الحوثيين فى جبل القرحا وفضحه، بمديرية الملاجم فى محافظة البيضاء.

