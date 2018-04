دعا وزير الخارجية الأمريكى الجديد مايك بومبيو، روسيا إلى احترام القانون الدولى، وتابع: “نريد الحوار مع روسيا وهذا يتوقف على أعمالهم”.

وأضاف “بومبيو”، خلال أول كلمه له فى بروكسل بختام اجتماع وزارء خارجية حلف الناتو، أن الحوار مع موسكو بيدها إذا كانت ترغب فى العودة إلى العالم المتحضر.

