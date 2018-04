احتجاز رئيس معهد إسرائيلى تسبب فى مقتل 10 مراهقين

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلى إنها احتجزت رئيس معهد نظم رحلة فى الصحراء لمراهقين قتل فيها 10 منهم فى سيول للاشتباه فى تسببه فى مقتلهم بالإهمال.

وقتلت 9 فتيات وفتى عندما فاجأت السيول القوية الطلاب فى الرحلة التى أقيمت فى منطقة عادة ما تكون قاحلة عند وادى نهر سافيت جنوب إسرائيل قرب البحر الميت أمس الخميس. ودفن 7 من الـ 10 اليوم الجمعة.

وقال ميكى روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن رئيس المعهد ومعلما فيه احتجزا حتى يوم الثلاثاء للاشتباه فى تسببهما فى مقتل الطلبة بالإهمال.

والواقعة هى التى شهدت أكبر عدد من القتلى فى سلسلة من الحوادث التى تسبب فيها هطول الأمطار الغزيرة على مدى يومين مما أدى إلى امتلاء مجارى الأنهار الجافة فى العادة بالمياه وتحولها إلى سيول قاتلة.

وتسببت الفيضانات والسيول أيضا فى مقتل طفلين من بدو إسرائيل بعد أن جرفتهما يوم الأربعاء فى منطقة أخرى.

وقال مسعفون إن مراهقة فلسطينية غرقت فى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن سائق شاحنة لا يزال فى عداد المفقودين بعد أن جرفه سيل فيما يبدو فى إسرائيل جنوبى البحر الميت.

