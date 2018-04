قالت الرئيس السورية، إن الرئيس بشار الأسد وعقيلته زارا مدرسة بنات الشهداء في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، اليوم الجمعة.

ووفق بيان للرئاسية السورية، فأن الأسد وزوجته أسماء الأخرس، حضروا جزءا من بروفات العرض المسرحي الذي قدمه أبناء وبنات الشهداء، طلاب وطالبات المدرسة في عيد الشهداء.

