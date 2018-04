الشرطة التركية تعتقل 4 قيادات بتنظيم داعش غرب البلاد

أعتقلت الشرطة غرب تركيا 4 من كبار قادة تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا كانوا يحاولون مغادرة البلاد متخفين بين لاجئين، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الحكومية الجمعة.

وبين المعتقلين فى عملية شرطة مكافحة الإرهاب فى أزمير شخص قالت الوكالة إنه “أمير” التنظيم الإرهابى فى محافظة دير الزور شرق سوريا.

وتم اعتقال الأربعة حين حاولوا التسلل ضمن مجموعة من اللاجئين السوريين كانوا يحاولون مغادرة تركيا باتجاه أوروبا على الارجح، بحسب المصدر ذاته.

واقتيد المشتبه بهم إلى مقر شرطة مكافحة الإرهاب بأزمير لاستجوابهم.

وفى السنوات الأولى للنزاع بسوريا الذى اندلع فى 2011، كانت تركيا تشكل المنصة الرئيسية لعبور أجانب أساسا من الغربيين للانضمام إلى تنظيمات مسلحة فى سوريا.

