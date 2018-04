طالبت هيئات حقوقية مغربية الجمعة، بإسقاط الملاحقات القضائية والأحكام الصادرة فى حق مشاركين فى احتجاجات جرداة شرق، والتى اندلعت فى نهاية 2017 إثر وفاة شابين كانا يحاولان استخراج فحم حجرى من منجم مهجور.

وأوصى تقرير لجنة لتقصى الحقائق قدمه فى الرباط إئتلاف يضم 21 منظمة حقوقية بفتح تحقيق فى “مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية”، على خلفية صدامات وقعت منتصف مارس الماضى بين قوات الأمن ومتظاهرين بعد قرار السلطات “حظر كل تظاهرة غير قانونية”.

ودعا التقرير إلى “فتح تحقيق عاجل فى عملية الدهس التى راح ضحيتها الطفل عبد المولى زعيقر”، فى خضم تلك الصدامات.

ويؤكد مسؤول محلى تحدث لفرانس برس أن “هذه الاتهامات لا أساس لها، فكل الاعتقالات تمت تحت إشراف النيابة العامة ضمن احترام القانون”، موضحا أن عدد الموقوفين حاليا يبلغ 50 شخصا، بعد الإفراج عن 5 من القصر و7 آخرين حكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ.

The post هيئات حقوقية تطالب سلطات المغرب بالإفراج عن معتقلى جرادة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية