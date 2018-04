قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن الانسحاب من اتفاق إيران النووي، لكن من المستبعد أن يبقى فيه دون تغييرات جوهرية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي: “لم يتم اتخاذ قرار، الفريق يعمل وأثق في أننا سنجري كثيرا من المحادثات لتحقيق ما أعلنه الرئيس”.

وأضاف: “ما لم يتم إجراء إصلاحات ملموسة، وبدون التغلب على عيوب الاتفاق، من المستبعد أن يبقى (ترامب) في ذلك الاتفاق”

The post الخارجية الأمريكية: ترامب ينسحب من الاتفاق النووى فى حال عدم تعديله appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية