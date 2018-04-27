المفوضية السامية تستنكر استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الكيان الصهيوني منع قواته من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في غزة.

وقال المفوض السامي، زيد رعد بن الحسين، في بيان إن عمليات القتل الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة في سياق مناطق محتلة، كما هو الحال في غزة، تعد أعمال قتل متعمدة، وتشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابع.

وفي ذات السياق قتل فلسطيني وأصيب العشرات جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على آلاف المتظاهرين على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في الجمعة الخامسة من موجة الاحتجاجات التي بدأها الفلسطينيون منذ شهر.

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