سوريا.. النظام يقصف مخيم اليرموك ويوقع قتلى بين المدنيين

عين ليبيا

قتل 17 مدنياً على الأقل، الجمعة، بينهم 7 أطفال من جراء غارات وقصف جوي لقوات النظام على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الذي يسيطر تنظيم داعش على الجزء الأكبر منه، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن هذه الحصيلة تأتي من جراء تكثيف قوات النظام وتيرة قصفها على الأحياء تحت سيطرة التنظيم منذ صباح الجمعة، مرجحا ارتفاع عدد القتلى لوجود ضحايا تحت الأنقاض.

ويحاول النظام السوري استكمال سيطرته على العاصمة دمشق، بعدما تمكن من إخراج المعارضة المسلحة من الغوطة الشرقية ولم يتبق سوى بعض الجيوب الخارجة عن سيطرته جنوبي العاصمة.

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