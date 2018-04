صور.. زوجة زعيم كوريا الشمالية تخطف الأنظار فى قمة الكوريتين

خطفت “رى سول جو”، زوجة الزعيم الكورى الشمالى، الأضواء فى القمة التاريخية التى عقدت اليوم فى القرية الحدودية “بانمونجوم”، بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون ونظيره الجنوبى “مون جيه إن”.

ومن المعروف عن زوجة الزعيم الكورى الشمالى، أنها لا تظهر كثيرا، وأن المعلومات عنها قليلة جدا.

وكان أول ظهور لها فى زيارته الأخيرة والوحيدة إلى الصين ظهرت، رى سول جو، إلى جانب زوجها كيم فى الصورة التى جمعتهما بالرئيس الصينى وزوجته.

وقالت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، إن زوجة الزعيم الكورى الشمالى التقت لأول مرة مع نظيرتها زوجة الزعيم الكورى الجنوبى، وكان اللقاء فى قمة المحبة والود بين الطرفين، الذين تبادلا أطراف الحديث طوال فترة القمة.

