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الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستياً أطلقته مليشيات الحوثى

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

دمرت الدفاعات الجوية السعودية، الجمعة، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية على ‎نجران.

وأفاد مراسل “العربية” أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من تدمير الصاروخ الباليستي قرابة الساعة 12:50 ظهراً بالتوقيت المحلي، عبر منظومة الباتريوت الدفاعية التي تمتلكها القوات السعودية.

 وأكدت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية عمدت إلى إطلاق الصاروخ نحو منطقة مأهولة بالسكان، لكن تم تدميره من الدفاع الجوي السعودي دون وقوع إصابات أو أضرار.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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