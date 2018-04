قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه قد يحضر افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس شخصيا، ونواليكم بتفاصيل تصريحات الرئيس الأمريكى.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 6 يناير الماضي، أن بلاده تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل سفارتها إليها، ومن المتوقع افتتاح السفارة الجديدة في القدس منتصف الشهر المقبل.

