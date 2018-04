الخارجية الأمريكية يحذر تركيا من شراء صواريخ إس 400 الروسية

حذر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الجمعة من “جدية المخاوف الأمريكية” خلال اجتماع مع نظيره التركى فى بروكسل بشأن قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ أرض-جو روسية من طراز إس-400 التى لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول أمريكى كبير عقب اجتماع بين بومبيو ووزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو على هامش اجتماع وزراء خارجية الحلف: “سلط الوزير الضوء على جدية المخاوف الأمريكية إذا مضوا قدما”، وأضاف “طلب من تشاووش أوغلو أن يدرس عن كثب أنظمة حلف شمال الأطلسى القابلة للتوافق“.

وبعد ساعات من تأكيد تعيينه وزيرا للخارجية فى إدارة الرئيس دونالد ترامب توجه بومبيو إلى بروكسل للمشاركة فى اجتماعات الحلف التى ركزت على سياسات روسيا العدائية وسبل تعزيز الحلف.

وخلال الاجتماع طرح بومبيو أيضا المخاوف بشأن اعتقال القس أندرو برانسون المسجون منذ ديسمبر 2016 وأمريكيين آخرين تحتجزهم تركيا.

ووقعت تركيا اتفاقا مع روسيا للحصول على صواريخ إس-400 أفادت تقارير بأنها بقيمة 2.5 مليار دولار فى أواخر ديسمبر ضمن خطط أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية فى ظل تهديدات تتمثل فى المسلحين الأكراد والمتشددين فى الداخل والصراعات على الجانب الآخر من الحدود فى سوريا والعراق.

وأغضب شراء تركيا للأنظمة أعضاء الحلف الذين يشعرون بالقلق من وجود موسكو فى الشرق الأوسط إذ أن النظام غير متوافق مع أنظمة حلف الأطلسي.

وحذر مسؤولو الحلف تركيا من عواقب لم يحددوها لشراء نظام إس-400 لكن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قال إن العلاقات مع الحلف لا تزال قوية.

