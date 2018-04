نجحت قوات أمنية يمنية، الجمعة، وبإسناد من تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن، في السيطرة على أحد أبرز معاقل تنظيم_القاعدة في مديرية عزان بمحافظة شبوة (جنوب شرق البلاد).

ونفذت قوات النخبة الشبوانية حملة أمنية واسعة، خلال اليومين الماضيين، تمكنت خلالها من تمشيط ومداهمة أوكار تنظيم القاعدة في وادي رفض بمديرية الصعيد، والذي يعد أحد أبرز معاقل التنظيم في شبوة، ويتخذه منطلقا لتنفيذ عملياته الإرهابية.

وأكد مصدر في قوات النخبة الشبوانية، القبض على عدد من عناصر التنظيم أثناء تمشيط وادي رفض، لافتا إلى أن استمرار الحملات لتعقب وملاحقة ومطاردة بقية العناصر الإرهابية حتى يتم القضاء عليهم.

وأفاد أن عناصر القاعدة تتواجد في وادي رفض منذ وقت طويل، وتتخذه وكرا ومخبأ لها، نظرا لطبيعته الجغرافية التي تتميز بالجبال وقسوة التضاريس ووعورة الطرق، موضحا أنها المنطقة الأكثر خطرا بعد الحوطة والصعيد، ولم تتمكن أي قوة أمنية أو عسكرية من دخوله منذ التسعينيات.

يأتي ذلك غداة مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة ناصر حسين بامدوخ البوبكري العولقي، بغارة جوية لطائرة بدون طيار يرجح أنها أميركية، استهدفته في وداي رفض بشبوة.

وأدت الغارة (مساء الخميس) إلى احتراق السيارة التي كان يستقلها العولقي (40 عاما)، ومصرعه على الفور.

وكانت قوات النخبة الشبوانية تمكنت خلال الأشهر الماضية من دخول أهم معاقل تنظيم القاعدة في حوطة الفقيه علي بمديرية ميفعة ووادي الصعيد ومدينة المصينعة بمحافظة شبوة، في إطار الحرب المستمرة بدعم من التحالف العربي على الجماعات الإرهابية.

The post قوات يمنية تسيطر على أبرز معاقل تنظيم القاعدة في شبوة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية