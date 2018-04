زاخاروفا تذَّكر الولايات المتحدة بديونها التي تتهرب من سدادها

علّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح المندوبة الأمريكية نيكي هايلي، بأن واشنطن تساهم في ميزانية الأمم المتحدة بأكثر من مساهمة أكبر 3 مانحين مجتمعين.

وكتبت ماريا زاخاروفا ، على صفحتها في فيسبوك: “حجم الدين الأمريكي هائل”، كما أشارت إلى المساهمات غير المسددة من جانب واشنطن لبعض المنظمات الدولية.

وقالت الدبلوماسية الروسية: “وصل حجم الاشتراكات غير المسددة من جانب الولايات المتحدة في عام 2018 (وفي عام 2017) بما في ذلك التسديدات الدورية لميزانية الأمم المتحدة والمساهمات في ميزانيات عمليات حفظ السلام وميزانية المحكمة الدولية، وصل إلى مليارين و278 مليونا و520 ألف دولار و88 سنتا”.

وذكرت أن الديون المتراكمة لليونسكو على الولايات المتحدة، التي خرجت من المنظمة في العام الماضي، بلغت أكثر من 540 مليون دولار.

وأضافت زاخاروفا القول: “يبدو أنك يا نيكي، لا تعرفين أن حجم دين الدولة الأمريكية يبلغ 21 تريليون دولار أي 106% من الناتج الإجمالي الإجمالي. وانطلاقا من المنطق المعتمد لديك، معكم لا يجوز ليس فقط التصويت، بل وحتى التحدث”.

وترى زاخاروفا، أن هايلي اعترفت بحديثها هذا، بأن واشنطن “تشتري بمالها التضامن الدولي”.

وفي وقت سابق، أعربت هايلي عن امتعاضها وغضبها من أن 31% فقط من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صوتت إلى جانب الولايات المتحدة في عام 2017 على الرغم من أن “الشعب الأمريكي يسدد 22% من ميزانية الأمم المتحدة – أكثر من مساهمة أكبر ثلاثة مانحين مجتمعين”.

