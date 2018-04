تقدم رجل أعمال سوري الأصل يحمل الجنسية التركية، بأوراق ترشيحه للانتخابات البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في محافظة بورصة شمال غرب البلاد.

وقام المواطن السوري محمد الشيخوني، والذي ينحدر من مدينة حماة بسوريا، بتغيير لقبه إلى “محمد أردوغان”، وبحسب وسائل الإعلام التركية قدم الشيخوني إلى تركيا قبل 10 أعوام، واستقر في مدينة بورصة، وتعلم اللغة التركية.

وأضافت، “لم يكتف بتغيير لقبه وإنما أقدم على تغيير اسم زوجته إلى سمية تيمنا بابنة الرئيس التركي أردوغان”، افتتح أردوغان السوري لاحقا شركة متخصصة بالسياحة والإنشاءات، وساهم بجلب العديد من المستثمرين العرب إلى تركيا

وذكرت صحيفة “يني تشاغ” التركية، أنه في حال فوزه بالانتخابات سيصبح النائب “السوري” الأول في البرلمان التركي.

The post رجل أعمال سورى يترشح للانتخابات فى تركيا عن حزب أردوغان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية