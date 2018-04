فيديو.. مصارعون سعوديون يطردون لاعب إيرانى رفع علم بلاده

لقن عدد من المصارعين السعوديين، لاعب أمريكى من أصل إيرانى درسا، بعد أن رفع علم بلاده فى حلبة المصارعة أثناء مباراة ضمن منافسات المصارعة الحرة “WWE” “الرويال رامبل” المقامة فى مدينة الملك عبد الله الرياضة بجدة.

وقالت وسائل سعودية: “تفاجأ حضور ومتابعو فعالية المصارعة الحرة “WWE” “الرويال رامبل” بدخول المصارعين الأمريكان من أصل إيرانى الأخوان Daivari فى حلبة المصارعة يحملون علم إيران“.

وأشارت صحيفة عكاظ إلى أن “المصارعين السعوديين “ناصر، فيصل، حسين، ومنصور” لقنوا المصارعيين الذين حملوا العلم الإيرانى درسا فى المصارعة مما دفعهم للخروج من حلبة النزال قبل انتهاء الجولة، فى موقف مثير للسخرية“.

